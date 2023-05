VIDÉO - "The Voice" : paniquée, Fanchon se qualifie aux Cross Battles face à Giulia qui craque

Face à elle, Fanchon, ex-candidate de "The Voice Kids", a également été prise d'un moment de panique. Malgré son magnifique timbre de voix et son talent indéniable, la chanteuse de 16 ans n'y croyait pas. Encouragée par ses coachs, elle est parvenue à livrer une belle prestation sur " Running Up That Hill (A Deal with God)", de Kate Bush.

Très touchée par la détresse des deux candidates, Amel Bent a tenu saluer leur courage, tout en rappelant la difficulté de monter sur scène et de chanter dans une émission comme "The Voice". "Giulia, lors des répétitions, j'ai senti que tu avais ton âge. On a beau être passionné par la musique, le métier, c'est autre chose", a expliqué l'interprète de "Ma philosophie".