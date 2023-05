VIDÉO - "On s'attache à nos talents" : Vianney, très ému par la qualification de Kiona aux Cross Battles de "The Voice"

"On est là pour vivre des moments où on ne réfléchit plus et on oublie qu'il y a des caméras. On se laisse embarquer par les prestations", a lancé Vianney les larmes aux yeux, avant que Bigflo ne lui apporte un mouchoir. "Je suis particulièrement ému parce qu'on s'attache à nos talents, c'était extraordinaire Fiona, merci", a lancé Vianney a son talent qui s'est qualifié avec 76% des voix.