"The Voice" : Mewhy a fait "le plus beau cadeau du monde" à Vianney, Mika lui a réservé le pire

Originaire de Bruxelles, Mewhy a donné des frissons à l’ensemble des coachs ce samedi 2 mars en chantant "Les vacances au bord de la mer" de Michel Jonasz. Bouleversé par cette chanson qui a fait remonter ses souvenirs d’enfance, Vianney n’a pas pu le faire venir dans son équipe à cause de Mika. La séquence est à (re)voir sur TF1+.

Il a refusé d’ouvrir les yeux avant la toute fin de la chanson. Comme pour faire durer l’expérience le plus longtemps possible. Vianney a été totalement chamboulé par la proposition d’un talent venu de Belgique ce samedi 2 mars dans "The Voice". Au quotidien, Gilles prépare des petits pots pour bébés "pour payer son loyer". C’est avec son alter ego Mewhy qu’il donne libre cours à la musique, mêlée à "beaucoup de voyages et beaucoup de questions". Derrière son piano, le Bruxellois de 27 ans a dédié son audition à l’aveugle à sa grand-mère – "toujours vivante", précise-t-il – qu’il "admire".

Ce n’est pas que je te veux, j’ai besoin de toi dans mon équipe Mika

D’une grande délicatesse, sa reprise des "Vacances au bord de la mer" de Michel Jonasz a fait se retourner tous les coachs. Mais elle a surtout agi comme une machine à remonter le temps sur Vianney ses propres congés avec les siens. "Tu as fait remonter des trucs de l’enfance. Cette chanson, c’est mes parents", note-t-il, très ému.

"On est une famille nombreuse et les vacances au bord de la mer, c’était la joie simple de l’année pour laquelle ils se sont saignés toute leur vie. J’ai tenu bon toute la chanson. Je voulais te remercier du fond du cœur. C’est le plus beau cadeau du monde, j’ai vécu un grand moment", insiste-t-il. Des mots prononcés alors que son collègue Mika venait d’utiliser son super block sur lui, pour s’assurer que Mewhy ne rejoigne pas son équipe.

"J’étais incapable de faire preuve de férocité", capitule Vianney. Sous le charme aussi, les frères toulousains Bigflo et Oli ont bien essayé de bloquer Zazie mais ont ainsi appris qu’il était impossible de bloquer deux coachs différents sur la même prestation. La technique de Mika aura porté ses fruits car c’est avec lui que Mewhy décide de continuer l’aventure. "Ce n’est pas que je te veux, j’ai besoin de toi dans mon équipe", avait-il lancé au talent avec qui la collaboration s’annonce des plus intéressantes.