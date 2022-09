Théo Fernandez, des Tuche à "Danse avec les stars" : "Je croyais que le Modern Jazz, c’était de la musique !"

S’il garde encore secret le nom de sa partenaire, Théo assure que c’est "une bosseuse". "Dès le premier entraînement, on ne s’est pas posé de question, le but étant déjà de franchir ce premier prime et ensuite d’aller le plus loin possible", assure ce novice presque complet. "Lorsqu’on me demande s’il y a une danse que j’appréhende en particulier, ça me fait marrer puisque je n’en connaissais aucune avant de rejoindre le casting. Je croyais que le Modern Jazz, c’était une musique ! Vous savez s’il y aura du breakdance ? Non ? Parfait !" (Rires).

Comédien depuis l’âge de 11 ans, celui qui a été Gaston Lagaffe dans le film de Pierre-François Martin-Laval pourrait miser sur son timing comique pour compenser ses limites techniques. Mais là encore, il nous met en garde, mi-amusé, mi-fataliste. "Si je dois assurer une chorégraphie millimétrée, je ne suis pas dans les temps parce que je n’arrive pas à compter comme les danseurs professionnels", sourit-il. "Mais depuis le début des répétitions, j’ai réalisé que plus je débranche mon cerveau, plus je me laisse aller… et plus je suis dans les temps. Alors que plus je réfléchis, plus je mentalise… et plus c’est catastrophique !".