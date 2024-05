"Un autre truc à vous dire" : Adnaé, la finaliste qui a abandonné "The Voice", a donné naissance à son bébé

Finaliste de l'équipe de Bigflo et Oli, Adnaé annonçait il y a quelques jours qu'elle se retirait de la compétition. La trentenaire, qui vit au Mozambique, a révélé qu'elle attendait son premier enfant. Le bébé a pointé le bout de son nez avant même que la finale ne soit diffusée, comme l'a révélé Adnaé sur Instagram.

Elle ne sera pas seule pour regarder la finale de "The Voice". Adnaé a annoncé sur Instagram qu'elle avait donné naissance à son premier enfant. "Finaliste The Voice 13. 22 mai 2024", a écrit ce jeudi la chanteuse en légende du cliché du bébé tout vêtu de bleu. Finaliste de l'équipe de Bigflo et Oli, la trentenaire qui vit au Mozambique avait révélé il y a quelques jours qu'elle ne participerait pas à la finale. "Je me retire de l’aventure pour en vivre une toute autre qui s’annonce magnifique : l’arrivée de mon bout de chou", expliquait Adnaé sur les réseaux sociaux. "Nous avons fièrement fait l’aventure ensemble et j’en suis reconnaissante", souligne-t-elle.

Adnaé a donné naissance à son premier enfant. - Capture Instagram Adnaé

La candidate qui se qualifie avec humour de "finaliste fantôme" cède donc sa place à sa camarade Iris, qui représentera l’équipe de Bigflo et Oli ce samedi 25 mai en direct sur TF1. "C’est tellement un honneur de prendre le relais pour la finale que je vais tout donner pour te rendre, pour rendre la team Bigflo et Oli, pour rendre nos coachs fiers", a réagi sur Instagram la Londonienne d’adoption à l’imposante voix.

"C’est fou ce qui m’arrive parce que là, c’est la deuxième chance. Ça veut dire que maintenant, je dois dead le game et on va ramener la coupe à la maison pour Adnaé !", conclut la jeune femme qui sera face à Gabriel Lobao, Alphonse, Baptiste Sartoria et Shanys, la candidate repêchée par Camille Lellouche.

La superstar suédoise Loreen et l’artiste suisse Nemo, les deux derniers vainqueurs de l'Eurovision, viendront donner de la voix avec les cinq finalistes de l’émission. Sont également attendus Santa ainsi que Lara Fabian, Marc Lavoine et Soprano, qui réserve aux finalistes "une belle surprise", selon la chaîne. Aurélien Vivos, le tenant du titre, remettra quant à lui le trophée au gagnant.