"Tu déchires !" : Charline électrise "The Voice" lors de la dernière audition de la saison

Celle qui distribue le courrier au quotidien a distribué son énergie inarrêtable à l’ensemble du plateau. Factrice depuis 13 ans à Martigues, Charline a fait ressortir la Bonnie Tyler en elle lors d’une audition à l’aveugle particulière dans "The Voice". La toute dernière et sans doute la plus folle de la saison 12 du concours de chant de TF1. C’est simple, on a rarement vu les coachs redemander aux talents d’interpréter leur chanson une deuxième fois pour les rejoindre sur scène.