Black M dans "Danse avec les stars" : "Tout le monde est persuadé que je danse super bien"

Le chanteur fait partie du casting de la 13e saison de "Danse avec les stars" sur TF1 et TF1+. Âgé de 39 ans, l'ex-membre du groupe Sexion d'Assaut va s'essayer aux danses de salon. "J’aimerais bien savoir où ils vont trouver ma vulnérabilité", a confié le rappeur à TF1info.

Il ne fait pas forcément partie des personnalités qu'on s'attendait à voir dans "Danse avec les stars". Et pourtant, Black M a accepté de se lancer sur le parquet de cette 13e saison. "Je l’ai accepté pour l’aventure personnelle, le challenge et l’envie de découvrir si je savais danser ou pas. J'avoue que Tayc m’a aussi donné très envie de participer à l’émission", nous a confié le rappeur qui a récemment collaboré avec le grand gagnant de la saison 11 de l'émission sur le titre "Otage".

En parlant de Tayc, justement, est-ce qu'il danse aussi bien que lui ? "Pas du tout. Tout le monde est persuadé que je danse super bien, mais ce n’est pas vrai ! C’est un cliché. En plus, c’est un cliché qui me met dans la merde, parce que tout le monde m’attend au tournant !", s'amuse le chanteur qui a commencé sa carrière musicale au sein du groupe Sexion d’Assaut aux côtés de Maître Gims.

Je suis quelqu'un de très assidu Black M

Et même s'il ne connaît absolument pas les codes des danses de salon, l'aventure "DALS" ne lui fait pas peur. "Je suis quelqu'un de très assidu, très à l’écoute. J’apprends aussi vite. Si j'ai une semaine pour retenir une chorégraphie, ça rentre. Et puis je n'ai pas peur du côté acting. Depuis Sexion d’Assaut, je sais me glisser dans la peau d’un personnage", poursuit Black M qui sera en concert en 2024 à l’occasion des 10 ans de son titre phare "Sur ma route".

"J’aimerais bien savoir où ils vont trouver ma vulnérabilité, surtout à travers la danse", admet le chanteur, père de deux enfants. "Ma fille de 3 ans est trop petite pour réaliser ce qui se passe. Quant à mon fils de 11 ans, il est au courant de ma participation à l'émission. Mais pour lui, la télé ou la musique, c’est ce qui lui prend du temps sur son papa. Du coup, il n'est pas vraiment dedans. Il est plus heureux quand je lui propose d'aller au foot".