James Denton dans "Danse avec les stars" : "Sympa que le public français se dise : 'C'est Mike Delfino !'"

Le comédien, révélé par "Desperate Housewives", fait partie du casting de la nouvelle saison de "Danse avec les stars" sur TF1 et TF1+. À 61 ans, il a accepté de relever le défi alors que son niveau de danse est "proche de zéro". "Je suis un grand compétiteur", a confié l'acteur, ravi de passer du temps en France.

De Wisteria Lane au parquet de "Danse avec les stars", il n'y a qu'un pas. James Denton, alias Mike Delfino dans la série culte Desperate Housewives, fait partie des candidats de la 13ᵉ saison du concours de danse qui débarque le 16 février sur TF1 et TF1+. Et à 61 ans, il n'a rien perdu de son charme. Ni de son sens de l'humour. "Je trouvais ça sympa que le public français se dise : 'C'est Mike Delfino ! Voyons si le plombier sait danser !'", a confié le comédien lors de la présentation du programme à la presse.

"La première fois qu'on m'a appelé, j'ai refusé", se souvient James Denton, qui a fini par accepter sur les conseils de sa fille de 18 ans. "Je me suis dit que si je devais le faire, je préférais la version française du programme. Aux États-Unis, nous avons déjà eu 30 saisons. Là-bas, je n'aurais été qu'une personnalité parmi d'autres, tandis qu'ici, je suis le seul Américain", poursuit l'acteur, ravi de passer du temps à Paris.

Je suis un grand compétiteur car je suis un athlète frustré James Denton

"Teri Hatcher, dont je suis encore très proche, était super jalouse de ne pas venir en France à ma place !", confie James Denton qui admet ne pas toujours se sentir comme un poisson dans l'eau. "Ce n’est pas évident pour moi, car je ne connais pas les autres célébrités. Je ne connaissais pas non plus les juges, mais j’ai compris qui était le plus effrayant !", s'amuse le comédien qui reconnait avoir un niveau en danse proche de "zéro", même s'il a "un bon sens du rythme".

Espère-t-il que les fans de Desperate Housewives voteront pour lui ? "Je ne sais pas, mais si jamais je danse mal, j'espère que je bénéficierai de la sympathie que les gens ont pour cette série qui a changé ma vie".

A-t-il une danse préférée ? "Pas vraiment, j’aime bien les danses latines, mais je suis tellement américain, je dois apprendre à bouger mes hanches !", s'amuse James Denton qui n'a pas d'attente sur le temps qu'il va passer dans le programme. "Je vais prendre les choses semaine après semaine et travailler du mieux que je peux. En réalité, je suis un grand compétiteur car je suis un athlète frustré".