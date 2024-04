VIDÉO - "Danse avec les stars" : en larmes, Anthony Colette a craqué après sa victoire avec Natasha St-Pier

En couple avec Natasha St-Pier, Anthony Colette a remporté "Danse avec les stars" pour sa sixième participation. Fan de l'émission lorsqu'il était ado, il a littéralement fondu en larmes à l'annonce du verdict par Camille Combal. Retrouvez cette séquence et l'intégralité de la finale de "Danse avec les stars" dès maintenant sur notre plateforme TF1+.

Il est allé au bout de lui-même. Blessé au dos, éprouvé par les polémiques qui ont émaillé la saison 13 de "Danse avec les stars" Anthony Colette a littéralement craqué vendredi 26 avril à l’annonce de la victoire de sa partenaire, la chanteuse canadienne Natasha St-Pier, opposée en finale à l’humoriste Inès Reg et à l’influenceur Nico Capone. En larmes, il a longtemps repoussé le micro de Camille Combal qui tentait de recueillir sa réaction.

Si son émotion est aussi grande, c’est sans doute parce que "Danse avec les stars" a changé sa vie. Originaire d’Avignon, Anthony Colette a 16 ans lorsque le programme, adapté d’un programme britannique, débarque sur l’antenne de TF1. Fasciné, il abandonne la boxe et le football pour se consacrer à la danse sportive. Après avoir enchaîné les compétitions avec Ana Riera, sa petite amie de l'époque, il rejoint la troupe de DALS en 2017 et se classe cinquième avec la comédienne Joy Esther.

Une saison spéciale à plus d'un titre

En duo avec l’ex-Miss France Iris Mittenaere, il passe à un cheveu de la victoire lors de la saison suivante, remportée par l'acteur Clément Rémiens. Il se classe ensuite troisième avec Elsa Esnoult, septième avec Lucie Lucas et huitième avec Amandine Petit. Au fil des saisons, ce touche-à-tout soigne sa popularité et joue la comédie dans plusieurs séries de TF1. Bon chanteur, il enregistre même un album intitulé Elles, avec un succès toutefois mitigé.

Lorsque "Danse avec les stars" revient à l’antenne après deux ans d’absence en février dernier, Anthony Colette rempile pour une saison particulière à plus d’un titre. Déjà parce qu'il y croise la route de son ex, associée à Roman Doduik. Mais aussi parce qu'en plus du programme principal aux côtés de Natasha St-Pier, il participe en parallèle à Danse avec les stars d'internet, le spin-off présenté par Michou. Avec sa partenaire, la vidéaste Natoo, il atteint la finale remportée par le streameur Domingo.

Danse avec les stars d'internet - Sur un freestyle, Natoo et Anthony Colette - Miley Cyrus (Nothing Else Matters) Source : Danse avec les stars d'internet

À force d'enchaîner les jive et les cha cha, le beau brun de 29 ans a-t-il tiré sur la corde ? Fin février, il se blesse durant les entraînements avec la chanteuse canadienne. Verdict du médecin de l'émission ? Un lumbago sévère. "Quand vous me verrez danser, dites-vous que je joue la comédie car je souffre comme un chien", avoue-t-il à ses abonnés sur Instagram. Qu’à cela ne tienne !

Alors que l’aventure est émaillée de vives tensions en coulisses, Anthony Collette sert les dents jusqu’à la finale. Malgré une belle énergie, le quickstep qu’il propose avec Natasha St-Pier sur "Help !" des Beatles hérite de la troisième place du vote des juges. Le public, qui a déjà sauvé la chanteuse à plusieurs reprises, va bouleverser la donne et les qualifier pour un ultime duel face à Nico Capone et Inès Van Damme.

Cette fois, le duo ne va pas se louper. Après un freestyle éblouissant sur "All By Myself", la ballade mythique de Céline Dion, Natasha et Anthony proposent un tango détonnant sur le thème de La Famille Addams. Sans surprise, ils l’emportent largement face à leurs rivaux avec 57% des votes des téléspectateurs. Reste que tandis que la chanteuse paraît médusée par le résultat, son partenaire semble à deux doigts de s’évanouir.

Remis de ses émotions, le jeune homme finira par se confier durant l'after de la finale. "Merci à mon père qui m'a laissé faire de la danse et à ma mère qui faisait deux heures de route aller-retour pour m'emmener prendre des cours alors que tous mes profs à l'école étaient en train de me dire que j'étais en train de foutre ma vie en l'air", a-t-il raconté sous le regard bienveillant de sa partenaire. Avant de glisser un clin d'œil à sa compagne "parce qu'il faut supporter tout ça".

