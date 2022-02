VIDÉO - Femme de footballeur, Anne-Sophie joue la gagne à "Koh-Lanta : le Totem Maudit"

Ses proches la surnomment "la petite warrior". Anne-Sophie fait partie des vingt aventuriers sur la ligne de départ de "Koh-Lanta : le totem maudit" qui débute ce mardi soir sur TF1. À la ville, cette blonde pétillante de 34 ans est coach sportive, spécialiste du Kangoo jump comme on peut le voir dans son portrait déjà en ligne. Mais c’est aussi la compagne d’Anthony Mounier, l’ancien attaquant de Lyon, Nice et Montpellier, actuellement sous contrat au GK Kallithéa, en Grèce, où le couple vit avec ses deux enfants.

Dans l’interview qu’elle a accordée à TF1info, Anne-Sophie avoue volontiers s’être longtemps "sacrifiée" pour son mari. "À l’issue de mon Master 2, on m’a proposé un poste dont je rêvais. Seulement il ne se situait pas dans la ville où Anthony jouait. Il a fallu faire un choix et j’ai pris la décision avec lui de le suivre et de le soutenir pendant toute sa carrière. Aujourd’hui, c’est différent. C’est plus stable au niveau du foot et ça fait quelques années que je peux m’épanouir professionnellement."