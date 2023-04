VIDÉO - "Pour moi, ça gagne quasiment 'The Voice'" : battle renversante entre Ludmilla et Élise

Amel Bent dit d’elle qu’elles sont "deux reines". Un compliment à la hauteur de l’interprétation qu’elles ont livrée d’un des morceaux les plus cultes d’une icône de la chanson française dans "The Voice". Ludmilla et Élise, 24 et 22 ans, ont mené une battle d’une grande douceur sur "La vie en rose" d’Edith Piaf. Un titre que leur coach a choisi pour elles car les deux jeunes femmes partagent le même "amour pour les mots".