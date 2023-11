VIDÉO - "Star Academy" : premier débrief et premières larmes au Château

Des larmes, il y en a eu aussi en coulisses de la part de Djebril, déçu par son duo ave Clara sur "Ain’t No Mountain High Enough". "J’ai l’impression d’être un imposteur dans une troupe. Ça me saoule", confie-t-il sur le perron du château à Marie-Maud, déjà sa grande amie dans l’aventure puisqu’ils ont fréquenté la même école de chant avant l’émission. "C’est normal", tente-t-elle de le rassurer. "Sois mal, et après ça va couler."