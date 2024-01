VIDÉO - "Dans ce métier, c'est simple…" : le conseil de Patrick Bruel aux finalistes de la "Star Academy"

Au lendemain de la qualification de Pierre face à Héléna pour la finale, les deux élèves encore en lice n’ont pas échappé au traditionnel débrief du prime ce dimanche. Un exercice réalisé cette semaine par Cécile Chaduteau avec l’aide de Patrick Bruel, qui avait fait ses devoirs en regardant l’émission en direct. L’occasion pour le chanteur de louer les qualités de Pierre et Julien mais aussi de partager avec eux sa propre expérience.

Elle n’avait pas voulu révéler l’identité de son invité. C’est accompagnée de Patrick Bruel que Cécile Chaduteau a rembobiné la deuxième demi-finale de la "Star Academy" avec Pierre et Julien. Un rendez-vous hebdomadaire qui avait forcément une saveur particulière ce dimanche 28 janvier, car il s’agissait du dernier de la saison. Installés dans le salon du Château, tous ont pu visionner les prestations délivrées par les deux finalistes de la promotion 2023.

C'est émouvant de vous voir regarder ça Patrick Bruel

Dans deux extraits déjà dévoilés sur TF1+ avant la quotidienne de lundi, la professeure d’expression scénique analyse les duos que Pierre et Julien ont chacun faits avec Héléna, demi-finaliste malheureuse. Deux chansons différentes dont les interprétations ont été saluées par Patrick Bruel, qui n'a pas manqué une miette de l'émission en direct.

"Déjà hier soir (samedi, ndlr), ça m’avait beaucoup touché ce passage-là. Mais là de le revoir et de vous voir le regarder, c’est intéressant. C'est émouvant de vous voir regarder ça", commente-t-il, très impressionné par les jeunes chanteurs qu’il a devant lui.

Star Academy 2023 - "Je suis tellement touché". Patrick Bruel, ému par la prestation de Pierre en debrief Source : Star Academy

Pierre avait choisi de reprendre "In the Stars" de Philippine Lavrey et Benson Boone avec Héléna. Un morceau idéal pour lui, selon Patrick Bruel. "Là, tu es chez toi, tu es dans ton élément", lance-t-il au finaliste dont il adore "la fêlure dans la voix".

"Il se passe beaucoup de choses-là (…), c’est très joli, c’est fort", insiste l'interprète de "Casser la voix". "Le dénominateur commun, c’est que vous avez en vous beaucoup d’émotions", souligne-t-il, particulièrement séduit par la complicité entre les deux demi-finalistes. "On sentait que quelle que soit l’issue, vous seriez contents l’un pour l’autre."

Toi, tu peux aller dans tous les registres Patrick Bruel à Julien

Patrick Bruel a également adoré l'énergie déployée par Julien, qui a chanté avec Héléna "J'irai où tu iras" de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. "Toi, tu peux aller sur tous les registres", le félicite-t-il, précisant que cette chanson est "un petit morceau de bravoure", notamment en raison de sa rapidité.

Aux côtés des élèves depuis trois mois, Cécile Chaduteau fait, elle, remarquer que le Star Académicien, qualifié depuis une semaine après son duel remporté face à Axel, s’est libéré. "Tu réfléchissais beaucoup trop à la technique et aux émotions", dit-elle avant que Patrick Bruel ne l'interrompe pour délivrer un conseil plein de bon sens : "En fait dans ce métier, c’est simple. On réfléchit avant et après. Mais jamais pendant."

Les deux finalistes ont encore six jours devant eux pour se préparer pour l'ultime émission de la saison, qui couronnera le vainqueur. Mais avant de retrouver le plateau du prime, chacun a gagné le droit de passer 24 heures en famille, à Pau (Pyrénées-Atlantiques) pour Julien, à Villedieu-les-Poêles (Manche) pour Pierre. De quoi recharger les batteries avant le dénouement.