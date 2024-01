Finale de la "Star Academy" : êtes-vous plutôt "Team Pierre" ou "Team Julien" ?

Après avoir éliminé Héléna samedi soir, Pierre affrontera Julien en finale de la "Star Academy" samedi prochain. Un ultime face-à-face entre deux élèves qui ont su faire fructifier leurs points forts durant leur séjour au Château. Les votes déjà ouverts en amont du prime, TF1info passe en revue les forces et les faiblesses des deux garçons.

C’est donc un garçon qui succédera à Anisha au palmarès de la "Star Academy". Vainqueur de sa demi-finale face à Héléna, Pierre affrontera Julien samedi prochain lors de l’ultime prime de la saison. Deux candidats talentueux qui n’ont ni le même registre ni le même tempérament. Alors que les votes sont déjà ouverts, TF1info dresse les points forts et les points faibles des deux derniers pensionnaires du Château de Dammarie-les-Lys.

Il vient de la petite commune de Villedieu-les-Poêles, en Normandie. Pierre Garnier, 21 ans, est un jeune musicien autodidacte qui s’enregistrait dans son petit home studio, chez ses parents, lorsqu’il a été admis à la "Star Academy". Plus introverti que d’autres élèves au départ, il s’est imposé au fil des semaines comme la force tranquille de la promo. L'un de ses talents les plus singuliers aussi.

SES POINTS FORTS

Pierre possède une voix délicieusement éraillée qui s’approprie tous les univers qu’on lui propose depuis le début de la saison. C'est bien simple : dès qu'il chante, on sait qu'on est chez lui. Et puis si on a vite fait de voir en lui un simple ersatz d'Ed Sheeran à la française, avec sa guitare et son bonnet, c’est aussi un vrai showman comme il l’a encore prouvé en demi-finale lors de son duo explosif avec Woodkid sur le tube "Run Boy Run".

SES POINTS FAIBLES

Durant son séjour au Château, Pierre a parfois abordé les évaluations avec un brin de désinvolture, se reposant sur ses acquis pour faire la différence sur des camarades plus laborieux. Depuis le début, ça marche. Mais en finale, il lui faudra peut-être se faire violence pour sortir de sa zone de confort et triompher d’un candidat déterminé comme Julien.

Il a grandi à Pau, dans le Béarn. Julien Lieb, 24 ans, a souffert enfant d’un bégaiement qu’il a mis de longues années à dompter grâce aux cours de chant. La musique l’a également aidé à surmonter la mort précoce de son papa il y a dix ans. Sociable et charismatique, concentré dans le travail, il lui est toutefois arrivé de connaître des moments de doute durant son aventure.

SES POINTS FORTS

Avec son timbre chaleureux, Julien est aussi à l’aise sur la variété que le rock ou la soul. S’il a parfois joué avec ses limites en allant chercher des notes périlleuses sur certains primes, sa justesse d’interprétation est indéniable. Gros bosseur, il a sans doute progressé davantage en danse que son rival et pourrait s’en servir pour faire la différence en finale, pourquoi pas lors d'un tableau spectaculaire.

SES POINTS FAIBLES

Contrairement à Pierre, Julien ne dispose pas (encore) d’un univers musical bien à lui. C'est un interprète doué, mais d'abord un interprète. Et puis derrière son sourire, il dissimule des failles qui lui ont parfois joué des tours au Château. Libéré par sa qualification en demi-finale face à Axel, il semble toutefois aborder le dernier prime sous les meilleurs auspices.

