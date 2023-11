VIDÉO - "Star Academy" : ancien bègue, Julien impressionne sur "Je te promets" de Johnny Hallyday

Il a eu la lourde responsabilité de fermer le bal. Et il n'a pas déçu. Le Béarnais Julien, 20 ans, a fait ses premiers pas sur le plateau de la "Star Academy" sur TF1 samedi soir avec une reprise de "Je te promets", la balade mythique de Johnny Hallyday. S’il n’a pas (encore) la rage du taulier, le jeune homme a ému les profs et les téléspectateurs grâce à son timbre profond… Et son étonnante histoire personnelle.