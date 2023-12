VIDÉO - "Vous c'est stylé, moi c'est laid" : Candice en plein doute à la Star Academy

Avant-dernière du classement samedi soir, Candice est rentrée au Château le moral à zéro. Souvent mal notée, la candidate cannoise de 20 ans a confié son spleen à ses camarades. Retrouvez cette séquence et des vidéos exclusives de la Star Academy sur MYTF1.

Le prime de Noël n’a pas fait que des heureux à la Star Academy. Si aucun membre de la promo n’a été éliminé samedi soir, les sept candidats encore en lice ont appris en direct qu’ils allaient être notés par les professeurs, leur score du soir jouant pour 50% dans les prochaines nominations.

Malgré un joli duo avec Julien sur "Paroles Paroles" de Dalida et Alain Delon, Candice n’a pas franchement convaincu puisqu’elle a hérité de l’avant-dernière place du classement devant Djebril, avec qui elle a interprété "Petit Papa Noël" de Tino Rossi en compagnie de Mario Baravecchia. Au retour à Dammarie-les-Lys, elle a confié son spleen à ses camarades, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus.

Les autres ont le droit d’avoir des compliments mais moi, ça ne va jamais ? Candice

"Je ne comprends pas ce que je dois faire pour les satisfaire", se lamente la candidate cannoise de 20 ans. "Je leur donne un truc et ils ne ressentent rien. Je ne les touche pas une seconde. La seule chose qu’ils trouvent à me dire, c’est 'qu’elle est jolie !, qu’elle est mignonne'."

Désarmée devant le mal-être de sa camarade, Lénie lui fait remarquer que le public l’a sauvée à trois reprises. "Donc t’es pas juste belle. Mais leur pédagogie, c’est de dire tout ce qui ne va pas pour que tu travailles", explique-t-elle à propos des profs. "Les autres ont le droit d’avoir des compliments mais moi ça ne va jamais", rétorque Candice.

Un brin maladroit, Julien jure à Candice qu’elle aussi a progressé. "Ça se voit moins, parce qu’on a tous pris du level", avance-t-il. Pas sûr que sa camarade soit très rassurée. Plus philosophe, Djebril livre une analyse toute simple : "À ce stade, il y en a qui ont plus de facilités à assimiler les choses. Et peut-être que nous, il nous faut plus de temps."

Reste à savoir si les deux candidats en bas du classement en auront suffisamment… À l'issue des évaluations ce mardi, trois nouveaux élèves seront nommés en vue du prime de samedi. Et à la veille du passage à la nouvelle année, l'un d’entre eux quittera cette fois l’aventure pour de bon.