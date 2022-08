VIDÉO - "The Voice" : et si Monstre était le talent le plus déstabilisant de l'histoire de l'émission ?

"C'est quoi ?", lance Mika alors qu'il est le dernier à découvrir celle qui ne veut pas se montrer. Monstre fond en larmes à la fin de sa prestation et doit répéter son nom de scène à deux reprises. "C'est plein de nuances, ça raconte une chose effrayante qui peut intéresser et peut aussi être intrigante. On a tous une part de monstre en nous", détaille-t-elle. De son masque, elle dit qu'il est là "pour utiliser d'autres langages que la vue, essayer de ressentir les choses complètement et voir ce qui se passe". Et assure aux coachs que oui, elle les voit. Mais Mika se trouve rapidement désarçonné de ne pouvoir la voir à son tour. "Vous êtes intrigante et perturbante car je ne suis pas d'accord avec tout", lance-t-il, reconnaissant son talent. "Vous provoquez et ça c'est important aussi", souligne-t-il néanmoins.