VIDÉO - "The Voice" : Alphonse ou Ambre Ever ? Découvrez qui a été sauvé par Zazie

Les deux jeunes talents étaient opposés samedi soir lors des premières battles de la saison 14 de "The Voice". Si l’un a été sauvé par sa coach Zazie, l’autre a été "volé" par son camarade Mika. Revivez cette séquence et les plus beaux moments de la soirée sur TF1+.

C’était sans doute la battle la plus indécise de la soirée. La plus étonnante aussi. Du haut de leurs 17 ans, Ambre Ever et Alphonse ont fait sensation ce samedi 6 avril sur TF1 et TF1+. Opposés par Zazie, ils ont livré une performance intense sur "Bravo, tu as gagné" de Mireille Mathieu, la célèbre adaptation de "The Winner Takes it All" du groupe suédois ABBA.

Durant les auditions à l’aveugle, le timbre profond d’Amber avait impressionné sur "La Grenade" de Clara Luciani. Alphonse, lui, avait étonné par sa ressemblance vocale et physique avec Jacques Brel sur "Fernand", un classique du chanteur belge. Samedi soir, difficile de les départager. La première joue la rupture en se déchirant la voix, le second lui répond plus en douceur avec une force d’incarnation rare.

On avait l’impression d’un couple de mariés qui s’engueulaient depuis 30 ans. Mika

À la fin de ce duel vocal de haute volée, difficile pour nous de trancher. "Il se passe un truc assez incroyable", avoue Zazie à Nikos Aliagas. "Les plus jeunes sont ceux qui font preuve de la plus grande maturité par rapport à la compréhension, au scénario de la chanson". L’avis des autres coachs va-t-elle l'aider à se prononcer ?

"Il y avait une sensibilité, une urgence qui m’a eu", confie Oli à propos de Amber. "On avait l’impression d’un couple de mariés qui s’engueulaient depuis 30 ans", souligne Mika. "J’ai cru reconnaître mes propres parents", révèle le chanteur, qui penche plutôt pour Alphonse. Vianney, lui, a adoré le côté "un peu fataliste" du jeune homme.

"Dans les battles on voit des complicités. Mais on voit très rarement un talent donner la réplique à l’autre", analyse Zazie. "Je vais suivre mon instinct par rapport à cette énigme et aussi cette élégance par rapport aux femmes qui est rare à cet âge. (…) Je vais prendre ce risque-là en espérant que mes camarades ont des oreilles et je vais garder Alphonse."

L’aventure est sur le point de s’achever pour la prometteuse Ambre Ever. Mais au moment où elle s’apprête à quitter la scène, saluée par Oli et Vianney, Mika presse sur son buzzer. Bouleversée, la jeune fille est le premier "talent volé" de la saison. "Peut-être que quelqu’un d’autre va arriver. Mais tu mérites totalement une chance de rester dans l’aventure", lui promet le coach britannique.

>> Revivez cet épisode des battles et tous les meilleurs moments de la saison sur notre plateforme TF1+