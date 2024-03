VIDÉO - "J’ai tout tenté" : après 8 ans d'échec, Noah réalise enfin son rêve dans "The Voice"

Ce samedi, TF1 diffusait l'avant-dernière soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice". Parmi les candidats marquants, on retrouve Noah, un jeune chanteur qui tente les castings depuis huit ans. Retrouvez toutes les prestations des candidats de "The Voice" en streaming sur TF1+.

Sa persévérance aura payé. Noah a passé haut la main les auditions à l'aveugle de "The Voice" ce samedi soir. Âgé de 21 ans, cet étudiant en physique-chimie à Brest tente sans relâche de participer au programme depuis huit ans. La première fois, il avait 13 ans et c'était pour "The Voice Kids". "Ce que je vis ici, c’est un rêve pour moi. Ça fait longtemps que j’y pense, longtemps que j’y crois", confie Noah avant de monter sur scène.

Son interprétation habitée de "Peurs", de Slimane, lui a valu un carton plein et quatre sièges retournés. "Il a la guitare de Vianney, c’est le modèle qu’il a créé, je crois que ça va être difficile pour nous", lance Oli à la fin de sa prestation. "Ce n'est pas la mienne", le rassure le candidat en rigolant.

Je t'ai vu fendre l’armure et mettre ta peau sur scène. Et c’est ça réussir une audition Vianney

"Il s’est vraiment passé quelque chose, tu as un grain de voix extraordinaire, mais surtout, on y croit. Et quand on se retourne, on y croit encore plus", estime Zazie, très touchée. "Voir quelqu’un de 21 ans qui utilise une performance pour sortir des choses comme ça, ça me touche énormément. Ça veut dire que tu es là pour les bonnes raisons", complète Mika.

"Au début, je n’y croyais pas des masses", admet Bigflo. "Mais, quand je me suis retourné, j’ai tout de suite compris, j’ai vu un mec sincère", lance le chanteur. "J’ai tout tenté, c’est huit ans de travail", confirme avec beaucoup d'émotion Noah aux coachs.

"La première partie, tu l’as faite pour nous, c’était la moins convaincante, mais je suis venu, car j’ai entendu ton appel. Mais à un moment, ça t’a rattrapé et tu l’as fait pour toi et tu as passé un cran. Les larmes de fin, j’y crois à 2000% car je t'ai vu fendre l’armure et mettre ta peau sur scène. Et c’est ça réussir une audition", a estimé de son côté Vianney. Des mots qui ont touché Noa puisqu’il a décidé de partir avec l'interprète de "Beau papa".