VIDÉO - "Elle me donne de la force" : Ethan fait la fierté de sa grand-mère dans "The Voice"

La présence de sa grand-mère lui aura porté chance ce samedi dans "The Voice" sur TF1. Ethan s'est qualifié pour les battles avec une reprise de "La vie ne m’apprend rien", de Daniel Balavoine. Retrouvez toutes les prestations des candidats de "The Voice" en streaming sur TF1+.

C’est sa fan numéro un. Et celle grâce à qui il a eu le courage de monter sur la scène de "The Voice". "La présence de ma grand-mère me donne de la force. Elle croit en moi depuis que je suis tout petit. C'est elle qui m'a dit de m'inscrire !", a confié Ethan, qui s'est qualifié pour les battles ce samedi soir avec une reprise de "La vie ne m’apprend rien", de Daniel Balavoine.

Accompagné de sa mamie de 80 ans dans les coulisses, le jeune chanteur de 26 ans a eu la joie de voir Vianney et Mika se retourner. "J’ai trouvé que tu avais une grande intelligence de la gestion de tes capacités, car tu sais que tu as une limite sur les aigus", a estimé Vianney. "Du coup, tu passes en voix de tête et ça, c'est très gracieux, plutôt que de tenter quelque chose qui est hors de ta portée".

"Tu as choisi une chanson difficile harmoniquement", a estimé quant à lui Mika. "La mélodie se déplace, elle prend des notes que tu n’attends pas. Et tu dois suivre avec l’émotion qui change d’une partie de la chanson à l’autre. Mais je pense qu’il y a un potentiel énorme", a jugé pour sa part Mika. De jolies paroles, mais comme l'avait prédit sa grand-mère, Ethan a décidé de partir avec Vianney.