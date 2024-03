VIDÉO - "Tu fais ressortir le geek en moi" : Mika conquis par le chant viking de Marie Flamme dans "The Voice"

C'était la performance la plus lunaire de cette avant-dernière soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice". Fan de mythologie et de sirènes, Marie Flamme a gagné son ticket pour les battles avec un chant viking. Retrouvez toutes les prestations des candidats de "The Voice" en streaming sur TF1+.

Avec son look décalé et sa voix hors du commun, elle n'est pas passée inaperçue. Fan de mythologie et d'univers médiéval, Marie Flamme a marqué les auditions à l'aveugle de "The Voice", ce samedi soir sur TF1. "Je suis passionnée par les légendes et fascinée par les sirènes", a expliqué dans son portrait la chanteuse qui propose des spectacles en mer et dans des aquariums, vêtue de son costume de sirène.

"Le chant des sirènes est très magique", rappelle Marie Flamme, qui a choisi de venir habillée en viking pour présenter l’autre univers qui la passionne aussi. "Les femmes ont toujours eu une place importante chez les vikings, car elles étaient aussi des combattantes", précise la chanteuse, qui a proposé aux coachs un champ viking baptisé "Sacrifice".

Si on ne se retourne pas pour des gens comme toi à 'The Voice', c’est que nous sommes fous Mika

Une performance déroutante qui a malgré tout convaincu Mika et Zazie. "Est-ce que tu chantes d’autres styles ?", lui demande la coach. "Oui, j’ai fait de la chanson lyrique, du jazz et de la chanson française", rétorque Marie Flamme. "Je pense que, dans une autre proposition, ta voix peut être une valeur ajoutée", confirme Zazie.

"Là, tu me rends très heureux, tu fais sortir le geek en moi !", s'est réjoui Mika. "Quand j’avais 15 ans, j'avais vu dans un livre d’anthologie de la musique les photos de deux chanteuses : Aretha Franklin et une chanteuse mongole au milieu du désert. Et je me disais que je voulais vivre dans un monde où les deux pouvaient cohabiter. C’est l’universalité de la musique. Si on ne se retourne pas pour des gens comme toi à 'The Voice', c’est que nous sommes fous", a conclu le coach qui a convaincu Marie Flamme de le rejoindre.