VIDÉO - "The Voice" : Baptiste Sartoria fait un carton plein aux Cross Battles avec "Diego, libre dans sa tête"

Ce samedi soir, TF1 diffusait la première soirée des Cross Battles de "The Voice" Baptise Sartoria, de l'équipe de Vianney, s'est qualifié haut la main face à Orange, le protégé de Mika. Toutes les prestations de la saison sont à retrouver sur TF1+.

C'est une des prestations les plus puissantes de la soirée. Samedi 27 avril, Baptiste Sartoria a gagné son ticket pour les Super Cross Battle de "The Voice" avec une reprise de "Diego, libre dans sa tête", de Johnny Hallyday. Âge de 22 ans, le jeune chanteur avait provoqué un super block démoniaque lors des auditions à l’aveugle avec le titre de Dalida "Mourir sur scène". "C’était un des plus grands moments de cette saison", a admis Vianney. "C’est un diamant brut", analyse le coach qui rappelle que son talent n’a pas beaucoup d’expérience, mais a travaillé comme un fou pour en arriver là.

Baptiste Satroria s'est retrouvé face à Orange, de la team Mika. "C'est cheveux longs contre cheveux longs", a remarqué avec humour Vianney. Le jeune talent avait décidé de son côté de défendre sa place avec une reprise personnelle d'"En rouge et noir" de Jeanne Mas.

Baptiste Sartoria récolte 80% de votes du public

Habitué à jouer dans le métro, le jeune chanteur a "une énergie folle", comme l'a souligné son coach. Les deux talents ont chacun livré une belle prestation. "Ce sont deux démarches complètement différentes, moi personnellement, je vote pour Orange. Je te dis quelque chose et j’ai rarement tort : tu peux absolument avoir une carrière", a lancé Mika à son protégé âgé de 20 ans qui n'avait pas hésité à reprendre du Hendrix lors des auditions à l'aveugle.

"Tous les deux sont au bon endroit, ils proposent des choses différentes. Tu es celui dans mon équipe qui a fait les plus grands progrès, tu fais des pas de géant. Tu n’avais aucune technique, mais on croyait en toi", a confié Vianney à son talent. Le public était visiblement d'accord avec le chanteur de "Beau papa" puisqu'il a voté en masse pour Baptiste Sartoria qui réalise le plus gros score de la soirée avec 80% de votes.