VIDÉO - "The Voice" : Bigflo devient Mister France Corse le temps d’une audition à l’aveugle

Originaire d’Ajaccio, le vendeur et magasinier pour des produits de coiffure et d’esthétique n’a pas résisté à l’envie de partager avec les coachs sa deuxième vie. "En plus de ça, j’ai un autre atout", glisse-t-il en dévoilant sa fameuse écharpe. "Tu sais qu’ils me l’avaient proposé Mister France, mais j’ai dit non", s’amuse Bigflo à qui le Corse propose "d’essayer" l’accessoire. Le rappeur toulousain se lève et repart à sa place, l’écharpe au tour au cou.