VIDÉO - "The Voice" : cette prestation enverra-t-elle Gabriel Lobao en finale ?

Ils ne sont plus que huit à espérer se qualifier pour l’ultime émission de la saison 13, diffusée en direct le 25 mai sur TF1. Gabriel Lobao, membre de l’équipe Mika, défend ce samedi ses chances en demi-finale sur un titre culte de Michel Polnareff. Une interprétation intense que vous pouvez déjà découvrir en streaming sur TF1+.

Une demi-finale de "The Voice", ça ne s’improvise pas. Gabriel Lobao l’a bien compris au moment de retrouver Mika qui lui a concocté un "coaching sportif". "Saute, saute, saute ! Libère-toi, hurle !", lance-t-il à son talent avant de lui dire de chanter. Une étrange technique qui a visiblement porté ses fruits. Ce samedi, le jeune homme de 25 ans installé à Londres s’attaque à la redoutable "Lettre à France" de Michel Polnareff.

Perché sur un écran imitant un livre, celui que les coachs ont d’emblée qualifié de "petit frère de Mika" apparaît très concentré au moment de reprendre ce morceau pas si évident. Pendant sa prestation, son coach fait signe à Bigflo et Oli qu’il a la chair de poule. Son interprétation suffira-t-elle à convaincre le plateau ? Les spectateurs auront le destin des demi-finalistes en main. Leurs votes compteront pour 80% du résultat final. Le reste des suffrages sera attribué par quatre anciens participants emblématiques de l’émission.

Jérémy Frérot (saison 3), Anne Sila (saison 4, gagnante de "The Voice All Stars"), Abi Bernadoth (gagnant de la saison 9) et Aurélien Vivos (gagnant de la saison 12) feront partie d’un jury spécial qui travaillera de concert avec le public pour désigner les finalistes. À la clé pour les talents ? Une place en finale par équipe. Les chanceux seront rejoints en direct le 25 mai par le vainqueur de "The Voice, Comeback", la compétition parallèle menée par Camille Lellouche sur TF1+.