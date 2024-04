VIDÉO – "The Voice" : découvrez en avant-première la battle entre Alphonse et Ambre Ever

Fini les auditions à l'aveugle, les battles de la saison 14 de "The Voice" débutent ce samedi soir sur TF1 et TF1+. Dans l'équipe de Zazie, Alphonse, 17 ans, va affronter Ambre Ever, 16 ans, sur une reprise de Mireille Mathieu. Une séquence que nous vous proposons de découvrir dès maintenant en avant-première.

Ils avaient fait retourner tous les fauteuils. Après avoir rejoint l’équipe de Zazie suite aux auditions à l’aveugle, Ambre Ever, 16 ans, et Alphonse, 17 ans, seront opposés, samedi 6 avril au soir, au cours des premières battles de la saison 14 de "The Voice" sur TF1 et la plateforme de streaming TF1+. Une séquence forte à découvrir en avant-première dans la vidéo ci-dessus.

De jeunes candidats très matures

On se rappelle que Ambre nous avait envoûtés en reprenant "La Grenade" de Clara Luciani avec un timbre profond n’augurant pas de son jeune âge. Alphonse, lui, nous avait scotchés grâce à sa ressemblance troublante avec Jacques Brel durant sa reprise de "Fernand", du timbre à la gestuelle.

Pour accéder à la suite de la compétition, Zazie leur a demandé de chanter "Bravo, tu as gagné" de Mireille Mathieu, célèbre adaptation de "The Winner Takes it All" du groupe suédois ABBA. Et dès les premières secondes, tous les deux habitent littéralement ce classique de la variété…

"Il se passe un truc assez incroyable", avoue Zazie à Nikos Aliagas à l’issue de cette battle de haut niveau. "Les plus jeunes sont ceux qui font preuve de la plus grande maturité par rapport à la compréhension, au scénario de la chanson". Lequel des deux va-t-elle choisir de conserver ? Rendez-vous samedi soir pour le découvrir…

>> Retrouvez cette séquence et les meilleures moments de la saison de "The Voice" sur TF1+