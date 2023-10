"Vise le cœur" : que réserve la saison 2 de la série avec Claire Keim et Lannick Gautry ?

On avait hâte de les retrouver. La capitaine Julia Scola et le commissaire Novak Lisica font leur retour ce jeudi 19 octobre sur TF1 pour la deuxième saison de Vise le cœur. Emmenée par Claire Keim et Lannick Gautry, la série policière de TF1 suit le destin croisé d'une capitaine de police dévouée à son travail et d'un ancien avocat devenu commissaire, forcés à travailler ensemble alors qu'ils avaient coupé les ponts depuis plus de 20 ans. Et pour cause, les deux collègues avaient été fous amoureux l'un de l'autre lorsqu'ils étaient adolescents. Jusqu'à ce que Novak quitte brutalement Julia.

Souvenez-vous. À la fin de la première saison, Novak avait enfin révélé à Julia le terrible secret qu'il gardait depuis toutes ces années. La jeune femme avait découvert que son père, le commissaire Scola, qu'elle avait toujours idéalisé, avait aidé Novak à dissimuler la mort de son père en faisant disparaître le corps. En contrepartie, le père de Julia avait demandé à Novak de sortir à tout jamais de la vie de sa fille. Un choc pour Julia, qui comprenait enfin pourquoi son amour de jeunesse l'avait abandonnée sans aucune explication.