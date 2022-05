Yannick, éliminé de "Koh-Lanta" : "Exposer notre stratégie m’a coûté ma place"

On vous voit sonné après l'élimination et dire : "Je me voyais gagner 'Koh-Lanta'. Je ne m’attendais pas à ça, pas du tout". Pour le sportif que vous êtes, c’était la victoire ou rien ?

Que ce soit une épreuve ou un match, j’y vais pour gagner. Sinon je ne le fais pas. Le côté Pierre de Coubertin "l’essentiel c’est de participer", ce n’est pas du tout dans mon état d’esprit. Après, il faut aussi savoir accepter quand on perd, quand on n’a pas été bon. Mais il ne faut pas avoir peur de dire qu’on a été bon ou qu’on a envie de gagner même si on risque de passer pour quelqu'un d'arrogant parce que c’est un état d’esprit.

Denis Brogniart vous prévient qu’il y a des colliers d’immunité sur l’île mais vous dites que ça ne vous ressemble pas d’aller en chercher un. Pourquoi ?

Depuis le début, je ne suis jamais parti en quête d’un collier. Ok quand vous allez chercher du bois, vous regardez un peu mais c’est tout. J’ai préféré passer du temps avec les autres aventuriers, les connaître. J’ai privilégié le côté humain à cet aspect stratégique de l’aventure. Se mettre en recherche d’un collier, ça créé des tensions et ça amène un climat anxiogène. On est déjà dans un environnement hostile donc en rajouter… Non ! Encore une fois, ce n’est pas moi. Je reconnais que ça aurait changé mon aventure mais je voulais rester fidèle à moi-même du début à la fin.

Lors du conseil, vous dites que "les ex-rouges se sont vraiment soudés dans l’adversité". Vous diriez que les jaunes manquaient de cohésion ?

On l’avait la cohésion. Je dirais que certaines affinités ont pris le dessus sur d’autres. Au-delà de ça, on s’est mis en difficulté en perdant l’épreuve de confort des baguettes en équipe. Elle a donné un avantage numérique aux rouges et une malédiction aux jaunes. C’est ce qui a fait basculer le jeu.