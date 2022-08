"The Voice" rebat les cartes et change les règles de sa finale

Les chanteurs encore en lice se livreront ensuite à un exercice inédit dans l’histoire de "The Voice". Ils interprèteront pour la première fois "un titre de leur propre composition et confronteront leur univers musical au regard du public", indique TF1 dans un communiqué. Celui qui récoltera le plus de voix remportera un contrat chez Universal Music pour enregistrer son album, à l’image d’Abi Bernadoth qui fera son retour sur le plateau.