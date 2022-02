Un an après, Marina Battista "prend sa revanche" dans "The Voice" : "Je n’y croyais pas"

Vous aviez chanté "Never enough" l’an dernier lors d’une audition à l'aveugle qui a beaucoup fait parler. C’est parce que justement vous n’en aviez "pas eu assez" que vous revenez ?

Exactement, je n’en ai pas eu assez ! Je prends ma revanche. J’avais les larmes en yeux en sortant du plateau l’an dernier. Bruno Berberes, le directeur de casting, et Pascal Guix, le producteur artistique de "The Voice", sont venus me voir et m’ont dit : "Marina, on ne peut pas te laisser comme ça ! Il faut que tu reviennes". J’étais triste mais heureuse à la fois. Je me suis dit que je n’avais pas fait ça pour rien et que j’allais pouvoir retenter ma chance dans l’émission.

Ça fait donc un an que vous vous préparez ?

Je ne me suis pas trop préparée, je n’ai toujours pas pris de cours de chant. J’ai surtout mis mes études en BTS assurance en place. Je me suis entraînée à la maison en chantant quelques covers, en chauffant ma voix comme il faut. Mais toute seule. J’ai aussi chanté lors de mariages et d’anniversaires.