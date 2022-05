"Gagnant ou perdant, ce sera la fin samedi" : dans les coulisses de la finale de "The Voice"

"Il m’a fait la morale et m’a dit que jusqu’à samedi, il ne fallait ni que je chante ni que je force sur ma voix. Je prends des médicaments et on espère que ça ira mieux", dit-elle. Alors en répétitions, elle ne tente pas les notes les plus folles de "la chanson mondialement connue" qu’elle reprendra en direct et qu’a sélectionnée pour elle son mentor. Toute la semaine, les talents ont travaillé d’arrache-pied pour offrir le meilleur spectacle possible. "Nous quand on rentre le soir, on s’éclate sur le lit. Mais Vike prend sa guitare et ne s’arrête pas", raconte un Loris admiratif. "À 4h du matin, je l’entendais chanter", ajoute Nour. Le talent d’Amel Bent nous a bouleversés avec un choix de chanson très singulier et franchement inattendu. "J’avais du mal à m’identifier à la musicalité mais le texte est tellement fort et profond, il résonne vraiment avec mon identité", assure-t-il. Son envoûtante audace lui suffira-t-elle pour succéder à Marghe ?