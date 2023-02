Cylia ("The Voice") : "Je veux montrer à mes enfants qu’il faut aller au bout de ses rêves"

Comment êtes-vous arrivée dans "The Voice" ?

J’ai joué le rôle de Nala dans "Le Roi Lion" au Théâtre Mogador jusqu’à cet été. Je me produisais sept fois par semaine dans ce spectacle magnifique mais il me manquait quelque chose pour être totalement épanouie. Mon mari s’en est rendu compte avant même que je mette les mots dessus. Un soir, je suis rentrée crevée et il m’a dit qu’on se donnerait les moyens de réaliser mon rêve de petite fille, qui est de devenir une chanteuse internationale connue pour ses propres chansons. Il a créé pour moi "Dream Story", un concept en 12 étapes qui permet aux gens de me suivre via mes réseaux sociaux. Peu après, on m'a proposé "The Voice" et je me suis dit qu’il n’y avait pas de meilleure exposition pour parler de ce projet.

C’est donc la production qui est venue vous chercher ?

Oui ! Bruno Berberes, le directeur de casting de l’émission, me connaît depuis que j’ai fait "Graines de star" à l’âge de 14 ans. On a gardé le contact et il est revenu plusieurs fois en me disant "Alors The Voice, ça ne te dirait pas ?" Jusqu’à maintenant, je ne le sentais pas. Je n’avais pas envie de refaire une émission, ce n’est pas mon truc. J’ai toujours dit non. J’ai eu cette chance d’avoir toujours un pied dans la musique. J’ai fait de très jolies choses avec "Adam et Eve", le retour des "Dix Commandements", "Bodyguard"… Mais avec le temps, je me suis éloignée de mon rêve premier.