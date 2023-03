Micha, 17 ans, a ému son père aux larmes dans "The Voice" : "Je ne l’avais jamais vu comme ça"

Amel Bent parle d’"une chanson de révolté". Zazie dit que vous avez un côté "mystique". Elle assure que vous pouvez "faire des ponts avec les hommes". La musique, c’est le meilleur moyen de faire passer les messages ?

C’est juste une évidence ! J’ai vraiment choisi cette chanson pour dire qu’on est au XXIe siècle, qu’il y a toujours autant de racisme et que ça suffit. Si les gens n’arrivent pas à tolérer notre présence, on va devoir se lever. C’est ce que dit le texte de "Stand up" et j’espère emporter tout le monde avec.

BigFlo souligne que vous êtes très à l’aise. Il y avait un peu de stress quand même ?

En vrai ? Je parle très facilement aux gens donc avant de monter sur scène, j’ai eu le temps de discuter, de rigoler… Ça m’a mis dans une bonne ambiance. Même les autres disaient : "Mais lui, il ne stresse jamais ?!". J'avais du stress mais c'était un bon stress.

Votre père s’effondre en larmes après votre audition. Nikos Aliagas l’emmène sur scène ensuite. Votre sélection dans "The Voice", ça représente quoi pour votre famille ?

Il y a trois-quatre ans, je leur ai dit que je voulais participer à l'émission mais ils n’y croyaient pas trop. Ils se disaient que c’était un beau rêve. Le fait de concrétiser ça, ça a provoqué un déclic et ça s’est vu sur la réaction pleine d’émotion de mon père. Lui comme moi, on garde les choses pour nous. Même moi j’ai été choqué quand on me l’a raconté. Je ne l'avais jamais vu comme ça.