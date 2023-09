"The Voice 2024" : TF1 révèle les noms des coachs... avec un grand retour

C’est la surprise du chef ! TF1 annonce ce vendredi 29 septembre les noms des cinq personnalités qui prendront place dans les fauteuils rouges de "The Voice" lors de la prochaine édition qui sera diffusée début 2024. Coach légendaire, Mika fera son grand retour dans l’émission, prélude au lancement d’une grande tournée mondiale intitulée "Apocalypse Calypso Tour".

"Star internationale, artiste multi-facettes, Mika est aussi un coach redoutable : il a déjà remporté deux fois 'The Voice' France, dont l’édition 2014 avec Kendji Girac. Talent sur lequel il fut le seul à buzzer, qui remporta la saison et qui a vendu le plus de disques dans le monde, toutes versions confondues", rappelle la chaîne dans un communiqué.