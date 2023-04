"Tu m'as perdu" : la voix androgyne de Camille a déstabilisé les coachs dans "The Voice"

"C’est beau ça, ça part direct", lance Bigflo en appuyant d’emblée sur le buzzer rouge qu’il partage avec son frère Oli, suivi par Amel Bent et Vianney. "Je ne savais pas, Zazie non plus, si c’était une fille ou un garçon qui chantait. Tu m’as perdu et ça, c’était très bon aussi", explique ce dernier à Camille, parlant d’un moment "très gracieux". "Tu as quelque chose d’insaisissable et ça commence quand on est derrière et qu’on t’entend chanter. On ne saisit pas ce qui est en train de se passer. On ne comprend pas tout", ajoute-t-il.