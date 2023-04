Annamaria a ému Bigflo et Oli dans "The Voice" : "Je vis ça comme une parenthèse magnifique"

Vous parlez du chant comme d’une manière d’exister au sein d’un "quotidien difficile"…

J’ai vécu beaucoup de choses compliquées dans ma vie. Je me suis occupée de mes parents jusqu’au bout de leur vie. Depuis une dizaine d’années, je suis aidante familiale et je m’occupe de mon mari nuit et jour. J’ai travaillé 23 ans dans l’immobilier mais à un moment donné, j’ai dû prendre une décision. Mais je n’ai jamais lâché la chanson à côté. Ça m’a tenue vers le haut et m’a dégagée de tous les soucis. Je fais partie d’une association qui met en scène tous les ans des comédies musicales et de l’école de musique de l’Isle-sur-la-Sorgue.

Dans votre portrait avant votre passage, vous dites ne pas savoir pourquoi vous participez à "The Voice" maintenant. Comment êtes-vous arrivée sur l’émission ?

Ça va vous paraître peut-être fou mais je fais des concours de chant depuis 12 ans. J’avais dit à mon mari qu’à mon âge, j’allais arrêter. J’en ai remporté un à Méjannes-le-Clap l’été dernier, à 200 km de chez moi. L’organisatrice a envoyé ma candidature à "The Voice", mais j’étais loin d’imaginer que j’irais ! Un casteur m’a appelée alors que j’étais chez le coiffeur, j’ai pensé à une blague. Ma mère était persuadée qu’un jour, on m’appellerait pour participer à l’émission. Et elle avait raison !

Reprendre "Piensa en mi", c’est aussi un message que vous vous envoyez ? Cette audition, c’est le moment où vous pensez à vous ?

(Très émue, elle prend quelques secondes pour répondre) C’était la chanson préférée de ma maman. Je n’ai jamais pu lui chanter de son vivant, je l’ai fait le jour de son enterrement. Tout ce qui se dit dans cette chanson, c’est exactement ce que je veux dire à ma maman et à mon mari, à ceux qui ont peut-être besoin qu’on les écoute.