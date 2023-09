"Les Gardiens de la Galaxie" : mais qui se cache (vraiment) derrière le génial Rocket ?

À la manière d’Andy Serkis avec le légendaire Gollum dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, Sean Gunn donne vie à Rocket grâce à la magie de la motion capture, des capteurs situés sur son corps enregistrant ses mouvements avant que son apparence soit altérée par ordinateur. Un travail usant qu’il racontait à The Wrap au printemps dernier, à l’occasion de la sortie du troisième volet.

"Chaque fois que Rocket marchait sur une longue distance et parlait, c’était vraiment dur pour mes pieds et mes chevilles", expliquait l’acteur de 49 ans, qu’on peut voir accroupi et marcher en crabe dans les making-of de la trilogie. "Mais le plus difficile, c’est lorsque j’étais debout et que je devais en plus jouer une scène émotionnelle."