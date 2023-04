Panique à "Yellowstone" : Kevin Costner va-t-il quitter la série pour de bon ?

Si vous avez manqué le début, Yellowstone raconte depuis 2018 les aventures de la famille Dutton, les propriétaires du plus grand ranch des États-Unis situé dans le parc du Montana qui donne son nom à la série. À sa tête, Kevin Costner incarne John, le patriarche au caractère bien trempé, confronté aux politiciens et aux promoteurs immobiliers qui convoitent ses terres. Avec des audiences en hausse constante depuis la première saison, ce western moderne marque le retour au premier plan de la star oscarisée de Danse avec les loups.

En novembre 2022, le lancement de la saison 5 réunit plus de 12 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Huit épisodes seulement sont diffusés puisque les six derniers doivent être tournés au printemps, pour une diffusion à l’été. Sauf qu’en février, des sources internes affirment à Variety que Kevin Costner pourrait ni plus ni moins claquer la porte en raison d’un calendrier trop chargé. Des rumeurs démenties à l'époque par la production. Sauf que depuis, personne ne sait quand le tournage va reprendre. Mais ce n’est pas tout !