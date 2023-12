Qui est Alexis Manenti, flic borderline dans "Les Misérables" de Ladj Ly ?

Alexis Manenti joue Chris dans "Les Misérables", le film choc de Ladj Ly diffusé ce mercredi soir sur TMC. Un rôle puissant qui lui a valu le César de la révélation masculine en 2020, après des années de galère. L’acteur et le réalisateur se sont retrouvés depuis pour "Bâtiment 5", actuellement en salles.

Dans la famille Kourtrajmé, on demande l’acteur. Depuis plus de vingt ans, Alexis Manenti est de tous les projets du collectif le plus turbulent du cinéma français. Mais c'est grâce à sa performance électrique dans Les Misérables de Ladj Ly, diffusé ce mercredi 6 décembre au soir sur TMC, qu’il a changé de dimension. Il y joue Chris, un flic de la BAC de Montfermeil (Seine-Saint-Denis) dont les méthodes borderline font écho aux violences policières dont le cinéaste a été témoin dans sa jeunesse. Lors de la 45ème cérémonie des César en février 2020, il recevra le César de la révélation masculine, à l’âge de 38 ans. Mieux vaut tard que jamais...

Au départ, Alexis Manenti ne se rêvait pas forcément acteur. Il est encore adolescent lorsque son copain Romain Gavras lui propose de jouer un petit voyou roumain dans son court-métrage Easy Pizza Riderz. Le personnage revient ensuite dans Désir de l’espace, qu’il co-réalise avec Kim Chapiron. Avant une ultime apparition dans un clip du groupe Simian Mobile Disco, réalisé par Gavras Jr. Après avoir quitté la fac de droit au bout de deux jours, le néo-comédien confie sa carrière à Delphine Sagnier, la belle-sœur de Kim Chapiron. Mais les propositions tardent à venir.

Avant le César, les années de galère

"Pendant des années, j’ai passé des castings sans rien avoir, parce que je me forçais. Au début, je considérais qu’il fallait tout passer : des pubs, des petits rôles, des courts-métrages gratuits. Mais forcément, quand tu n’as pas l’envie, ça ne marche pas", raconte-t-il dans un portrait que lui consacre Konbini en 2020. Histoire de payer son loyer, il enchaîne les petits boulots jusqu’à la trentaine, à une époque où il pousse les portes de L’école de l’acteur, un établissement dirigé par Hélène Zidi qui a formé Tahar Rahim, Doria Tillier, Nawell Madani ou Raphaël Quenard.

Après une apparition dans le polar Mea Culpa de Fred Cavayé, il joue un jeune militaire français de retour d’Afghanistan dans Voir du pays de Delphine et Muriel Coulin, un écrivain russe dans Le Divan de Staline de Fanny Ardant avec Gérard Depardieu, ou encore un flic éméché au générique de Dans la brume, le film de SF avec Romain Duris. Et c’est armé d’une confiance nouvelle qu’il renoue avec la bande de Kourtrajmé.

Je me suis documenté pas mal, j’ai rencontré des policiers avec qui j’ai échangé. Alexis Manenti

Si Romain Gavras ne lui donne que quelques minutes en chauffeur Uber dans Le Monde est à toi, Ladj Ly n’hésite pas une seconde à lui confier le "gros" rôle de Chris dans Les Misérables. "J’ai participé au départ à l’écriture du scénario", expliquait-il à TF1info à la sortie du film. "Je me suis documenté pas mal, j’ai rencontré des policiers avec qui j’ai échangé. L’objectif, c’était d'éviter à tout prix les clichés sur une profession confrontée à une misère sociale qui la dépasse."

Depuis le succès du film, Alexis Manenti est allé faire un tour chez Hamé et Ekoué, les rappeurs de La Rumeur dans K Contraire. On l’a vu dans Poissonsexe d’Olivier Babinet, Dalva d’Emmanuelle Nicot, Enquête sur un scandale d’État de Thierry de Peretti, ou encore Le Ravissement de la comédienne Hafsia Herzi. Avant de renouer une nouvelle fois avec ses vieux copains.

D’abord dans Athena de Romain Gavras, où le personnage de Sébastien joue un rôle décisif qu’il serait criminel de dévoiler à ceux qui n’ont pas vu ce film controversé sur Netflix. Depuis mercredi, c’est lui qui incarne Pierre Forge, le pédiatre propulsé à la tête d’une municipalité du 93 dans Bâtiment 5, le deuxième film de Ladj Ly. Un jeune maire de droite sans expérience dont les préjugés et les décisions radicales vont enflammer la cité au propre comme au figuré.

Pour l’écrire, le cinéaste et son scénariste Giordano Gederlini ont puisé dans les discours de plusieurs élus d’Île-de-France et d’ailleurs. "Mis en bouche dans un scénario, ça sonnait, ça claquait très caricatural", avoue ce dernier. "Avec Ladj on a mis du temps pour le faire vivre, pour le rendre crédible." Et grâce au talent d’Alexis Manenti, c’est l’un des personnages les plus captivants du moment.