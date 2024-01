Qui sont les Goldmen, le groupe qui cartonne avec ses reprises de Jean-Jacques Goldman ?

TMC diffuse le documentaire "Goldmen jusqu'au bout de leurs rêves" ce mardi soir à 21h10. Depuis 2010, ce groupe de reprises connaît un immense succès sur toutes les scènes de France. Une bande de copains emmenée par Alain Stevez, véritable sosie vocal de Jean-Jacques Goldman.

Depuis qu’il a quitté la scène en 2002, Jean-Jacques Goldman occupe une place à part dans le cœur des Français, comme le prouve chaque le classement de leurs personnalités préférées. Parmi la multitude d’hommages qui lui sont régulièrement rendus, celui des Goldmen est sans doute le plus bluffant. Si vous n’avez jamais entendu parler de ce groupe de reprises unique en son genre, le réalisateur Pierre-François Glaymann leur consacre un documentaire, "Goldmen jusqu'au bout de leurs rêves", diffusé ce mardi soir sur TMC.

Les Goldmen, c’est un groupe fondé en 2010 par Alain Stevez, un quinquagénaire nordiste qui a longtemps écumé les bals et les cafés concerts avec sa bande de copains. Ouvrier en bâtiment pour nourrir sa famille, il reprend les classiques de Michel Polnareff et de The Police grâce à son timbre haut perché. Jusqu’au jour où l’un de ses proches lui suggère de s’essayer aux classiques de "JJG".

On est arrivés quand le manque commençait à être fort Alain Stevez dans "Le Monde" en 2022

Après avoir porté une perruque aux premières heures de Goldmen, Alain Stevez se laisse pousser les cheveux et arbore une coupe qui nourrit la ressemblance avec son modèle, à l’époque de ses premiers tubes. Mais c’est bel et bien sa voix qui bluffe tout le monde, tellement ressemblante qu’en fermant les yeux, les spectateurs sont persuadés d’être en présence de l’interprète de "Je marche seul".

"On est arrivés quand le manque commençait à être fort, au niveau de la fan base", racontait Alain Stevez en 2022 au Monde. "Les chansons font 80 % du boulot : elles apportent un souvenir, comme une madeleine de Proust. Combien de gens m’ont raconté avoir entendu 'Puisque tu pars' à un enterrement ?".

En l’espace de quelques années, les six membres des Goldmen sont passés des petites salles de spectacle aux plus grandes scènes de France, boostés par le bouche-à-oreille des fans qui les suivent sur les réseaux sociaux. Alors qu’ils font actuellement la tournée des Zénith, leur agenda est rempli jusqu’au printemps 2025.

Mais qu’en pense le principal intéressé ? Dans un entretien accordé en novembre dernier à France 3, Alain Stevez révélait avoir reçu la bénédiction de l’idole des Français : "Il m’a dit qu’il aimait les Goldmen et qu’il adorait que ces chansons soient chantées et reprises. Il a dit aussi : ‘Alain, il a un défaut : c’est qu’il chante mieux que moi, maintenant !’".

>> Goldmen jusqu'au bout de leurs rêves. Un documentaire de Pierre-François Glaymann. Ce soir à 21h10 sur TMC.