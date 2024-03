5 choses que vous ne saviez (peut-être) par sur Sydney Sweeney, invitée lundi dans "Quotidien"

Sydney Sweeney sera l'invitée de "Quotidien" sur TMC et TF1+ ce lundi à l'occasion de la sortie de "Immaculée". Révélée par la série "Euphoria", la comédienne multiplie les rôles éclectiques à la télé et au cinéma. L'occasion pour TF1info de vous révéler les petits secrets d'une star aussi talentueuse que surprenante.

C’est l’actrice qui monte à Hollywood. Alors qu’elle vient de cartonner avec la comédie romantique Tout sauf toi – plus de 200 millions de dollars de recettes dans le monde - Sydney Sweeney, 26 ans, sera l’invitée ce lundi de "Quotidien" sur TMC et TF1+, pour présenter Immaculée, un film d’horreur en salles en France mercredi prochain. Elle y incarne Cecilia, une jeune religieuse qui débarque dans un couvent, en pleine campagne italienne, en proie à d’étranges phénomènes.

Nommée aux Emmy Awards pour le rôle de la tourmentée Cassie Howard dans Euphoria, la sulfureuse série de Sam Levinson sur HBO, Sydney Sweeney adore les personnages ambigus. Une ado mal intentionnée dans la saison 1 de The White Lotus, une épouse un peu trop curieuse dans The Voyeurs ou encore une lanceuse d’alerte bien sous tous rapports dans Reality, un drame inspiré d’une histoire vraie. Avant de la retrouver sur le plateau de Yann Barthès, TF1info vous révèle les petits secrets d’une comédienne dont on n’a pas fini d’entendre parler…

Elle a fait des compétitions de MMA

Avant de débarquer à Los Angeles avec sa famille, Sydney Sweeney a grandi à Spokane, dans l’État de Washington. À l’école, elle se passionne pour le sport. Tous les sports. Foot, baseball, slalom à ski ou encore wakeboard, une cicatrice près de l’œil gauche à la clé. Pas de quoi la refroidir puisqu’à l’âge de 18 ans, elle participe à sa première compétition de Mixed Martial Arts (MMA). Une passion qui ne l’a pas lâchée depuis…

Elle adore réparer les vieilles voitures

Sydney Sweeney a une passion pour les voitures vintage. En 2021, elle a fait l’acquisition d’une Ford Bronco de 1969 en piteux état. Pas grave ! Avec l’aide d’un copain de son père, elle a lancé son propre atelier de réparation dont elle raconte les activités sur un compte TikTok dédié baptisé Syd's Garage et suivi par plus de 1,7 million d’abonnés.

Elle a fait polémique dans un clip des Stones

En octobre dernier, Sydney est la vedette du clip de "Angry", le single qui marque le retour des Rolling Stones. Dans un top en cuir moulant, la comédienne se déhanche sur la carrosserie d’une décapotable, une mise en scène jugée horriblement sexiste sur les réseaux sociaux. "Lorsqu’on me demande si je suis féministe, je réponds que je prends le pouvoir en assumant le corps que j’ai", rétorque-t-elle dans Glamour. "Et puis je suis dans un clip des Stones. Qu’est-ce qu’il y a de plus iconique ?".

Elle est fiancée à un businessman

En 2022, Sydney s’est fiancée à Jonathan Davino, son boyfriend de longue date. Une relation qu’elle a longtemps préféré garder secrète, au prix d’improbables rumeurs comme celle qui voudrait que le beau brun soit l’héritier d’une chaîne de pizzerias de Chicago. "Il est bien originaire de là-bas mais c’est juste un businessman", se marre l’actrice dans Glamour UK. "Tout le monde réclame des détails mais moi qui suis bavarde sur plein de sujets, j’aime bien avoir un truc rien qu’à moi."

En couple depuis 2018, Sydney Sweeney et Jonathan Davino vivent leur amour à l'abri des médias. - AFP

Elle a déjà sa société de production

S’inspirant de ses aînées comme Nicole Kidman, Reese Witherspoon ou encore Margot Robbie, la comédienne a créé en 2020 sa propre société de production baptisée Fifty-Fifty Films. Son objectif ? Faire entendre davantage de voix féminines dans une industrie encore largement dominée par ces messieurs. Parmi ses premiers projets figure une adaptation du roman de Jessica Goodman, Les Initiés, une histoire de meurtre dans un lycée huppé où elle devrait donner la réplique à la chanteuse Halsey.