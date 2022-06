"Temple Solaire, l’enquête impossible" : Gilles Bouleau raconte l’affaire qui a bouleversé sa carrière

Le troisième larron, c’est le Suisse Arnaud Bédat, jeune reporter dans la presse de son pays au moment où le drame éclate. "Son chemin a croisé le nôtre", se souvient Gilles Bouleau. "Avec Bernard, on cherchait des pièces, on trouvait des témoignages formidables. Mais on n’était pas toujours les premiers. Il y avait souvent un petit Suisse qui était devant nous. Un type doté d’un talent incroyable pour faire témoigner les gens. Partout où j’allais, il était déjà passé ! Et une amitié incroyable est née à cette époque."

Très vite, les trois hommes comprennent qu’ils sont face à une affaire qui va bien au-delà du simple fait divers, aussi monstrueux soit-il. "On voulait comprendre comment dans des pays aussi normés, aussi contrôlés que la France, la Suisse, la Belgique, le Canada, cette contre-société avait pu se développer en toute impunité", se rappelle le journaliste. "Où déclaraient-ils leurs impôts ? Comment faisaient-ils pour acheter leurs chalets, leurs voitures, etc. Tout ça pendant des années et des années en toute impunité."

À la tête du Temple Solaire, il y a deux hommes, le médecin homéopathe belge Luc Jouret et l’escroc français Joseph Di Mambro. Après avoir été recherché plusieurs jours pendant la police, ils sont identifiés parmi les cadavres. L’enquête des trois journalistes permettra d’éclairer la personnalité de ces deux personnages sulfureux, dont le pouvoir de conviction sur leurs adeptes fascine encore, près de trois décennies plus tard.