Trois bonnes raisons de découvrir "The Tomorrow War" dimanche sur TF1 et TF1+

Un père de famille embarque dans le futur pour sauver le présente dans "The Tomorrow War". Un film de SF spectaculaire et intimiste produit par sa vedette, l’acteur Chris Pratt. Il est diffusé pour la première fois à la télé française ce dimanche soir sur TF1 et en streaming gratuit sur TF1+.

Le film de dimanche soir de TF1 cette semaine, c'est The Tomorrow War une superproduction spectaculaire et ambitieuse emmenée par Chris Pratt, la star des Gardiens de la Galaxie. Tourné fin 2019 pour un budget monstre de 200 millions de dollars, ce long-métrage du jeune réalisateur Chris McKay devait sortir en salles au départ mais la pandémie de Covid est passée par là. Après une première diffusion en France sur la plateforme Prime Vidéo, il est proposée pour la première fois à la télévision et sera ensuite disponible en streaming gratuit sur TF1+.

Un pitch séduisant

Tout commence en décembre 2022. Ancien béret vert, Dan Forrester enseigne la biologie et rêve de rejoindre un laboratoire militaire. Lors de la finale de la Coupe du monde de foot – les scénaristes n’avaient pas anticipé France-Argentine – une troupe de soldats traverse un portail temporel et débarque de l'an 2051 pour prévenir que les humains vont perdre la guerre contre les Whitespikes, une puissante race extraterrestre. Recrue civile, Dan est chargé de recruter des données permettant d’anéantir l’envahisseur sous les ordres d’un colonel qui n’est autre que Muri, sa propre fille…

Un jeune réalisateur ambitieux

The Tomorrow War est le premier long-métrage en "live action" de Chris McKay, un spécialiste de l’animation qui a travaillé sur La Grande Aventure Lego et réalisé Lego Batman, le film. S’il multiplie les séquences d'action visuellement renversantes, il a tenu à soigner ses personnages. "On vous propose souvent des franchises qui peuvent être excitantes", expliquait-il en 2021 à Variety. "Mais se voir offrir un film de science-fiction original avec une dimension épique, doublé d’un drame familial, c’est un rêve devenu réalité."

Une star hyper investie

Révélé par la série comique Parks and Recreation, Chris Pratt est devenu un champion du box-office grâce à des blockbusters comme Les Gardiens de la Galaxie et Jurassic World. Sa touche particulière ? Une pointe de second degré, même dans les situations extrêmes. Sur The Tomorrow War, dont il est également producteur, il ajoute une corde dramatique bienvenue à son arc. C’est lui aussi qui a aidé à choisir ses principaux partenaires comme Yvonne Strahovski, la star de The Handmaid’s Tale, dans le rôle de Muri. Ou encore J.K. Simmons, le méchant prof de jazz de Whiplash qui joue ici le père du héros.

>> The Tomorrow War de Chris McKay. Avec Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons. 2H20. Le 21 janvier à 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+