"Un, dos, tres : nouvelle génération" : la suite de la série culte débarque sur Salto pour Noël

Une première bande-annonce partagée sur les réseaux sociaux signe les retrouvailles avec le générique emblématique de la série et certains de ses héros les plus attachants. Missionné par un producteur américain qui souhaite faire une comédie musicale sur le groupe UPA Dance, Roberto (Miguel Angel Muñoz) est de retour à Madrid. Il retrouve son ex Silvia (Monica Cruz), qu’il n’a pas revue depuis 15 ans et qui est désormais enseignante à l’école de leurs débuts.

Aidés de Lola (Beatriz Luengo), ils vont partir en quête de jeunes talents pour le spectacle. Et quel meilleur vivier que les artistes en herbe désireux d’intégrer l'établissement créé par Carmen Arranz ?