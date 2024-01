INTERVIEW - "Star Academy" : Pierre et Julien "ont envie de faire la plus belle finale possible"

Les deux derniers élèves de la promotion 2023 encore en lice étaient les invités de "Bonjour ! La Matinale TF1" ce mercredi 31 janvier. À quatre jours de l’ultime émission qui couronnera le vainqueur, les chanteurs font le bilan de "leur incroyable aventure". Ils confient à Karima Charni "leur excitation et leur peur" à l’approche de la fin de la saison.

Ils sont "très déterminés" à "faire la plus belle finale possible". À l’approche du dernier conseil de classe de la "Star Academy", Pierre et Julien continuent à préparer l’émission qui désignera le vainqueur de la saison. Chacun a gagné le droit de passer une journée dans sa ville natale, entre retrouvailles avec leurs proches et rencontre avec le public. Une parenthèse vite refermée pour se remettre au travail. Ce mercredi 31 janvier, les deux chanteurs de 21 et 24 ans se sont levés tôt pour répondre aux questions de "Bonjour ! La Matinale TF1".

L’occasion pour eux de faire le bilan d’une "incroyable aventure" auprès de Karima Charni, qui les accompagne dans le bus à l’issue de chaque prime depuis trois mois. "Quand je suis arrivé, je n’étais pas la même personne. J’étais un peu plus timide, j’avais du mal à montrer que je chantais", commente Pierre qui a gagné son ticket pour la finale à son amie Héléna. Riche des enseignements reçus à la "Star Academy", il sait désormais qu’il veut faire de la musique son métier.

On ne sait pas ce qui nous attend mais je pense que ça ne sera que du positif Pierre, finaliste de la "Star Academy"

"Je savais déjà que je voulais faire ça de ma vie, réagit de son côté Julien. Là, d’apprendre avec autant de gens, d’apprendre aussi intensément... C’était incroyable comme expérience." Tous les deux s’accordent à dire qu’ils ne se rendent pas encore compte de ce qu’ils ont vécu ces dernières semaines. "C’est allé tellement vite. C’était tellement intense", s’enthousiasme Pierre. "On en parle souvent, c’est un peu compliqué. On arrive à peu près à mesurer au global à quel point c’était fort. Mais je pense qu’il y a plein de trucs qui vont nous frapper quand on va sortir", estime son camarade.

Les deux finalistes sont partagés entre "l’excitation et la peur" de quitter leur bulle du Château. "On ne sait pas ce qu’il se passe dehors, on a cru comprendre qu’il y avait du bazar", sourit Julien en évoquant l’actualité marquée par le mouvement de colère des agriculteurs dont lui ont sans doute parlé ses proches lors de son retour à Pau lundi.

"Globalement, on a envie de commencer nos carrières d’artiste", insiste-t-il. "On ne sait pas ce qui nous attend mais je pense que ça ne sera que du positif", conclut un Pierre résolument optimiste. Ce samedi, ils partageront la scène avec leur marraine Vitaa, Yseult, Patrick Fiori, Tayc et Dadju. Un dernier tour de chant en prime sur TF1 et en streaming sur TF1+ en présence de leurs onze camarades de promotion éliminés avant eux.