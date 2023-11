VIDÉO - "Star Academy" : surpris par son idole Florent Pagny, Axel réalise "son rêve" en direct

Persuadé qu’il allait reprendre "Les murs porteurs" avec son camarade Pierre ce samedi 25 novembre, Axel a fini par chanter avec son artiste préféré. "Dans ma tête, c’est pour toute ma vie", a réagi le jeune homme, resté bouche bée en découvrant l’interprète de "Savoir aimer". Une prestation très émouvante à (re)découvrir sur MYTF1.

Le secret avait été bien gardé. Florent Pagny a surpris l’un des élèves les plus prometteurs de la "Star Academy", ce samedi 25 novembre, en venant partager la scène avec lui. Un cadeau de Noël avant l'heure pour Axel qui ne rêvait que d'une chose en intégrant l’école des arts du spectacle de TF1, "chanter une chanson de Florent Pagny sur un prime". "C’est une des icônes que j’ai dans la musique", glissait-il en début de semaine quand il a appris qu’il allait reprendre le tube de "Les murs porteurs".

Axel était persuadé de faire ce duo avec Pierre, mis dans la confidence par la production. Alors quand il s’est retourné pour passer le relai à son camarade, il n’a pu que rester bouche bée en découvrant son idole surgir sur scène. Une stupéfaction vite mise de côté pour poursuivre la chanson comme si de rien n’était. Et obtenir la validation du chanteur de 61 ans au moment de réussir une note bien difficile, alors que les deux artistes n’avaient pas répété ensemble.

Star Academy 2023 – Découvrez la réaction d'Axel lorsqu'il découvre Florent Pagny Source : Star Academy

"J’attends Pierre et je le vois assis qui me regarde en mode ‘Débrouille-toi !’ Je me suis dit ‘Il se passe quoi ? Qu’est-ce qu’il me fait ?’ Puis j’entends la voix, je réalise et je me dis qu’il ne faut pas que je m’effondre tout de suite. C’était le rêve", réagit un Axel "très très ému" face à Florent Pagny. "Il a un peu trembloté mais il a assuré (...). C’est bien, il faut passer les épreuves", souligne le chanteur qui avait été le parrain de la toute première "Star Academy". "On m’a appelé il y a trois jours", sourit le sexagénaire remis de son cancer du poumon. "En même temps, quand 22 ans après un programme comme celui-ci continue à exister, il faut lui rendre hommage. Puis on me l’a demandé tellement gentiment que je suis venu", poursuit-il.

Un souvenir inoubliable pour Axel. "Dans ma tête, c’est pour toute ma vie", lance le jeune homme, qui plus tôt dans la semaine a pu participer à la comédie musicale "Le Roi Lion".