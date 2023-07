VIDÉO - "The Voice Kids" : à 6 ans, Charlie, la benjamine de l'émission, va vous faire complètement craquer

"Je n'ai jamais pris des cours de chant, j'ai fait 'The Voice Kids' toute seule", poursuit avec fierté la petite fille aux cheveux longs et au look déjà bien affirmé, avec sa veste en cuir noir et sa robe rose. "Si les fauteuils se retournent, c'est le début de ma grande carrière de chanteuse !", lance Charlie avant de débarquer sur la scène d'un pas décidé. On vous met au défi de ne pas craquer... La chanteuse en herbe parviendra-t-elle à convaincre les coachs ? Réponse mardi 11 juillet à 21h10 sur TF1.