VIDÉO - Léandro, 7 ans, a "percuté le cœur" des coachs de "The Voice Kids"

Il chante depuis qu'il a un an. "À 2 ans, je dansais et à 3 ans, je faisais les deux", précise Léandro qui s'est qualifié ce mardi soir lors des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids". "La scène de 'The Voice' elle est énorme et moi, je suis tout riquiqui !", analyse avec lucidité le garçonnet qui rêve depuis toujours de participer à l'émission de TF1.

Élève en CE1, le petit garçon qui vit avec sa famille sur une péniche à Issy-les-Moulineaux avait choisi de reprendre "Je vole", la chanson de Michel Sardou popularisée par Louane dans le film La Famille Bélier. Vêtu d'un blazer bleu et d'un jean de la même couleur, il a complètement fait craquer les quatre coachs avec sa petite voix pleine de charme.