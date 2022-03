Eurovision 2022 : les Bretons Alvan & Ahez représenteront la France

L'AVIS DU JURY





"Ça me fait penser à du Mylène, on aime bien. Bravo Joanna ! Petit conseil de soeur : sois plus confiante, donne un peu de sensualité dans tes aigus, va les chercher. La chanson est vraiment canon, bravo meuf", lui lance Yseult. Jenifer a elle aussi "besoin d'un peu plus de confiance". "Les deux danseuses t'ont donné de la force mais il faut que tu sois encore plus revendicative qu'elle, au moins autant", insiste-t-elle. Joanna récolte 7 coups de coeur.