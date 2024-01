TF1+ : découvrez notre nouvelle plateforme de streaming gratuit

Ce lundi 8 janvier, le groupe TF1 lance un nouveau service de streaming gratuit. Cette plateforme familiale proposera un catalogue abondant de films, séries, fictions ou émissions de divertissement. Mais également une offre inédite d'information et de nouvelles fonctionnalités innovantes.

C'est la première plateforme française de streaming gratuit. Ce lundi 8 janvier, nous vous dévoilons TF1+, un nouveau service qui offrira des programmes de divertissement, mais aussi de l'information. "TF1+ marque l’accélération de l’évolution du modèle du groupe TF1 avec un véritable tournant dans l’innovation digitale. Nous sommes très fiers d’offrir aux Français la première plateforme de streaming gratuite, une expérience inédite qui répond aux attentes de tous les utilisateurs", se réjouit Rodolphe Belmer, Président Directeur Général de TF1.

15.000 heures de contenus accessibles

Au menu : 15.000 heures de contenus accessibles pour toute la famille, disponibles au minimum 30 jours et jusqu’à 48 mois. Ces derniers seront visibles sur tous les écrans : depuis le web, mais aussi sur les box et la grande majorité des télévisions connectées. Une offre payante, TF1+ Premium, disponible sans publicité, sera également proposée pour 5,99 euros par mois.

Le catalogue comprendra 200 séries en intégralité (Plus Belle la vie, encore plus belle, Demain nous appartient, Ici tout commence, HPI, Master crime…), 200 films de cinéma, 200 téléfilms variés ainsi que des séries étrangères à regarder sans modération. Le divertissement ne sera pas en reste, puisque toutes les émissions phares du groupe ("The Voice", "Koh-Lanta", "Star Academy"…) seront aussi mises à disposition, tout comme une offre jeunesse avec tous les héros préférés des enfants (Miraculous, Naruto, Pat Patrouille). Des contenus exclusifs seront également visibles.

Des innovations technologiques

TF1+ sera également enrichi d'une offre d'information et de documentaires conséquente. Pour la première fois, une plateforme de streaming proposera une offre d’information exclusive adaptée aux usages à la demande avec "Top Info" qui décryptera tous les jours à 19h cinq sujets d'actualité en formats allant de 3 à 6 minutes.

Autre nouveauté : TF1+ proposera deux nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs. Avec "Top Chrono", le spectateur pourra choisir d'obtenir un résumé sur-mesure selon le temps dont il dispose (5, 10 ou 15 minutes) après les grandes compétitions sportives.

Et pour éviter de perdre son temps avant de trouver le programme de streaming qui satisfera toute la famille, TF1+ lancera aussi à partir du mois de mars "Synchro", un moteur de recommandation de contenus unique au monde développé pour favoriser l’écoute conjointe. En fonction des personnes présentes devant l'écran (chaque membre de la famille aura son profil en fonction de son âge et de ses intérêts), ce service proposera une sélection de programmes pertinents et adaptés à tous.