Propos antisémites : Adidas lâche Kanye West, qui n'a plus ni agent ni avocat

Quelques jours plus tard, Ye déclenche une autre vague d’indignation mondiale en publiant un tweet dans lequel il déclare la guerre aux Juifs. Suspendu de Twitter, il profite alors de sa participation au podcast Drink Champs pour régler ses comptes, estimant qu’il est victime des "médias juifs".

Par ailleurs, alors qu'il venait à peine d'embaucher Camille Vasquez pour assurer ses partenariats et ses intérêts économiques, l'avocate star de Hollywood qui a défendu Johnny Depp contre Amber Heard vient d'annoncer à son cabinet Brown Rudnick qu'elle ne travaillait plus avec la star déchue. D'après TMZ, l'avocate aurait demandé à Kanye West de s'excuser publiquement pour ses propos haineux et antisémites. Il aurait refusé et viré Camille Vasquez.